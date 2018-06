A22: colonnine con defibrillatori in aree di servizio

(ANSA) - TRENTO, 15 GIU - Presentato oggi a Trento il progetto "A22 - Aree di Servizio Cardio-protette" che ha trasformato l'asse del Brennero in una tratta autostradale protetta dal punto di vista cardiovascolare. Sono state infatti installate colonnine con defibrillatori (Dae) negli spazi esterni di ognuna delle 22 aree di servizio, presso l'area di sosta Plessi Museum, al passo del Brennero, nell'autoporto di Sadobre a Vipiteno e nell'autoparco di Rovereto sud.

Il progetto coinvolge, in qualità di partner, la Polizia stradale, i gestori delle aree servizio che hanno aderito all'iniziativa, ciascuno con i propri operatori in servizio sull'A22, adeguatamente formati, le strutture del '118' nonché l'associazione di soccorso Croce Bianca di Bolzano. L'idea del progetto nasce dalla pubblicazione dei dati dell'Eurostat secondo cui i decessi per arresto cardiaco in Italia si attestano sui 60.000 all'anno.