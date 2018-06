Turismo: Trentino servizio di 'bicibus trek' dal 16 giugno

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - Sabato 16 giugno prende il via il servizio di 'bicibus trek' che riguarda tutto il Trentino occidentale con 6 linee tutte in coincidenza tra loro: Carisolo - Madonna di Campiglio - Dimaro; Terme di Comano - Tione - Carisolo; Sarche - Terme di Comano - Andalo; Terme di Comano - Torbole, Ampola - Storo - Lago d'Idro e Ampola - Lago di Ledro - Riva del Garda. Il servizio è in funzione con numerose corse giornaliere fino al 16 settembre.

Il servizio è strutturato su tutti i giorni della settimana per la val di Sole fino a Comano Terme e la tratta Ampola - Riva del Garda, mentre per le altre tratte il servizio coprirà cinque giorni la settimana, dal mercoledì alla domenica, come evidenziato nel depliant informativo. I prezzi corrispondono al biglietto di linea sulla tratte interessante al quale si aggiungono 2 euro per la bici. Il servizio è invece gratuito per i possessori delle card turistiche emesse dalle Apt degli ambiti interessati. (ANSA).