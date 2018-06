Don Ciotti per i 40 anni de 'La Strada'

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e di Libera, è il protagonista del primo dei tre eventi organizzati per celebrare i 40 anni dell'Associazione "La Strada-Der Weg". Oggi pomeriggio alle 18.30, presso l'auditorium del liceo Torricelli di Bolzano, il sacerdote terrà una conferenza pubblica dal titolo "Animare la speranza".

Fondata il 14 giugno del 1978 da don Giancarlo Bertagnolli, assieme ad un gruppo di volontari, l'associazione si è occupata di persone dipendenti da sostanze, di minori in difficoltà, di donne e uomini vittime di tratta e sfruttamento sessuale e lavorativo. Da quel piccolo sodalizio si è sviluppata un'organizzazione complessa che attualmente conta 185 dipendenti, 200 volontari e 49 servizi sparsi sul territorio provinciale.

Per l'anniversario è in programma, domani, l'inaugurazione della mostra fotografica "Animare l'immaginazione" presso il Bar Eureka di via Rovigo 96 a Bolzano e, sabato 16, a partire dalle 16.30, una festa in Piazza Don Rauzi, in Viale Europa 3.