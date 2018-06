Basket: Milano batte Trento, ora è 3-2

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Goudelock con una stoppata su Sutton alla sirena prende lo scettro da Re del Forum di Assago.

L'Olimpia Milano vince con il fiatone (91-90) contro una Aquila Trento da applausi e ora è avanti 3-2 nella finale scudetto.

Domani sera in trasferta avrà il primo match point a disposizione e potrebbe conquistare il 28/o scudetto.

La scelta di tempo con cui Goudelock, non proprio uno specialista difensivo, cancella il tiro da sotto canestro di Sutton è il momento saliente di una partita dalle mille emozioni e con mille protagonisti diversi. Shields (27) si dimostra ancora una volta immarcabile per la difesa di Milano e materiale da Eurolega: la sua tripla a 16" dalla fine gela il Forum (89-90) ma l'americano dal passaporto danese commette la madre di tutti gli errori quando 10" dopo ferma Jerrells con un fallo (il quinto, esce in lacrime) che permettono al play dell'Olimpia di firmare il contro-sorpasso decisivo.