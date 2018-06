Al via iscrizioni a corso laurea in Scienze dello sport

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 14 GIU - La Giunta comunale di Rovereto ha approvato formalmente la delibera comunale con cui viene attivato il corso di laurea in Scienze dello Sport che avrà sede a Rovereto, acquisendo lo schema di accordo tra Comune, Università, Provincia e Trentino Sviluppo firmato il 5 giugno scorso.

Le iscrizioni saranno aperte già dalle prossime settimane sul sito dell'Università di Verona (www.univr.it) che rilascerà il titolo, mentre i docenti saranno di entrambe le università (Verona e Trento). I primi 50 studenti potranno arrivare già nel prossimo autunno, per questo il Comune di Rovereto si è impegnato a potenziare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (bike e car sharing) per servire l'area dove si insedierà il corso ed a mettere a disposizione del corso di studio, d'intesa con i rispettivi gestori, le strutture sportive comunali. Il Comune lavorerà anche per realizzare uno studentato.