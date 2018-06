Mostre: i giardini ritrovati del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - "Giardini ritrovati. Spazi e caratteri delle architetture verdi in Trentino", è il titolo di una mostra che sarà allestita da venerdì 15 giugno nelle sale di Palazzo delle Albere a Trento.

Ideata dalla Soprintendenza e organizzata con il sostegno del Servizio attività culturali e del Servizio per il sostegno occupazione e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento, la mostra illustra i principali giardini di castelli, di ville e di palazzi, accanto ai grandi parchi pubblici e termali. Un modo per familiarizzare con l'architettura del verde e le sue regole, a partire dalla nozione di giardino come bene progettato, costruito, coltivato e all'occasione restaurato, nei casi non rari di deperimento e rovina. La mostra sarà aperta, con ingresso gratuito, fino al 2 settembre.