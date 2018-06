Lavoro: nasce a Rovereto l'Agorà dei mestieri

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 13 GIU - Sorgerà all'Urban Center di Rovereto l''Agorà dei mestieri', nuovo soggetto con valenza provinciale che ha l'obiettivo di far incontrare e orientare offerta e domanda di lavoro.

Oggi è stata sottoscritta un'intesa tra il sindaco di Rovereto, Francesco Valduga, il vicepresidente della Provincia do Trento, Alessandro Olivi, ed il rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini. Un accordo a tre che istituisce un gruppo di lavoro incaricato di disegnare la forma giuridica del nuovo soggetto.

L''Agorà dei mestieri' è inserita nelle linee di azione del Comune di Rovereto (Documento unico di programmazione) che lo individua come "strumento di promozione dello sviluppo del territorio ed in particolare del lavoro e dei giovani attraverso la progettazione e la realizzazione di un luogo che promuova e faciliti l'interscambio di conoscenze tra gli attori dello sviluppo economico quali i lavoratori, gli imprenditori, le categorie economiche, le organizzazioni sindacali e le istituzioni".