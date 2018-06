Lavori in corso per campus Unicam

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 13 GIU - Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, accompagnato dal rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari ha fatto visita al cantiere del Campus universitario: 20 palazzine con struttura in legno, 80 appartamenti, 456 posti letto che saranno inaugurati a luglio. Tutti gli appartamenti sono provvisti di 3 camere doppie dotati di una cucina e tre bagni. "Un nuovo campus che garantisce massima qualità e sicurezza sismica - ha detto Ceriscioli -. Sono strutture per gli universitari, un grazie va alle Province autonome di Trento e Bolzano che le hanno donate.

Il nostro paradigma è non voler solo ricostruire, ma creare le condizioni per vivere in questi territori meglio di prima.

L'Università di Camerino è una priorità all'interno della ricostruzione perché rappresenta un punto di riferimento per i servizi che offre sul territorio: le imprese per l'innovazione, gli Enti locali, anche la Regione. Vincere fida di Unicam è una delle partite più importanti della ricostruzione".