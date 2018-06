Donna precipita e muore in dirupo a Castello Tesino

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - E' morta precipitando in un dirupo nei pressi di Castello Tesino una donna settantenne del posto.

La disgrazia è avvenuta in località Tarase, in una zona impervia nei pressi del paese.

L'allarme è stato lanciato dal marito ieri sera dopo che la donna non aveva fatto a ritorno a casa dopo una passeggiata con i suoi animali. Dopo una ricerca in zona gli uomini del soccorso alpino hanno ritrovato il corpo senza vita della donna, Marina Busarello, in fondo ad un dirupo. Probabilmente la donna è scivolata a causa del terreno bagnato.