Rossi, bene firma documento di Toninelli

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - "Dietro questa firma c'è un significato importante: è la conferma della bontà delle scelte politiche adottate fino adesso. Ed è particolarmente significativo che il ministro Toninelli abbia già voluto siglare il memorandum. Lo ringraziamo perché è la prova di un rinnovato impegno del Governo italiano a sostenere i progetti già avviati". Lo ha detto il governatore del Trentino, Ugo Rossi, al termine del Brenner Meeting che si è svolto oggi a Bolzano.

"Le Alpi sono un patrimonio importantissimo che appartiene non solo a chi le vive ma a tutta l'Europa - ha sottolineato Rossi - per questo a tutti è richiesto il massimo sforzo per proteggerle e valorizzarle". Rossi ha poi ricordato il potenziamento dell'Interporto di Trento che beneficerà con il prossimo assestamento di bilancio di un ulteriore stanziamento (tra i 10 e i 12 milioni di euro) per completare le opere che, entro il 2019, permetteranno di aumentare da 200 mila a 600 mila il numero di tir da spostare sull'autostrada.