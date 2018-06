Lorenzetti alla Trentino Volley fino al 2021

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Angelo Lorenzetti siederà sulla panchina di Trentino Volley almeno sino al 2021. Il cinquantaquattrenne allenatore marchigiano e la Società di via Trener hanno infatti siglato l'accordo per prolungare per ulteriori due stagioni il contratto che sarebbe terminato fra un anno.

"Il prolungamento contrattuale di Angelo Lorenzetti è un segnale forte che diamo al nostro ambiente e al mondo della pallavolo", ha detto il presidente Diego Mosna. "E' un'operazione - ha aggiunto - che volevamo concludere da tempo, perché nei primi due anni da allenatore di Trentino Volley ha dimostrato tutte le sue capacità, rivoluzionando il modo di rapportarsi con i giocatori, rispettando pienamente la Società e lavorando solo per il suo bene. "Sono convinto che chi ha a che fare con Trentino Volley è una persona particolarmente fortunata - ha detto Lorenzetti - e io mi sento tale per aver avuto l'occasione di continuare la mia carriera qui. Proseguire questa esperienza era la scelta più logica da compiere".