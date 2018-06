Libri: Confraternite in Trentino e a Riva del Garda

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Negli ultimi decenni è stata dedicata alle confraternite una quantità notevole di ricerche e pubblicazioni, studiate in chiave pluridisciplinare. Lo stimolo a produrre un nuovo volume sull'argomento è venuto dall'Archivio storico comunale di Riva del Garda, dove è conservato quel che rimane degli archivi delle numerose confraternite che furono attive nella cittadina fin dal tardo medioevo e che fiorirono prevalentemente in età moderna.

Il volume, Confraternite in Trentino e a Riva del Garda, Cierre edizioni, a cura di Emanuele Curzel, Marina Garbellotti e Maria Clara Rossi, è stato presentato oggi a Rovereto.

Tra le confraternite dell'epoca da ricordare, c'è quella della Disciplina, che ebbe un ruolo di grande importanza dal punto di vista religioso, economico e sociale (gestiva l'ospedale cittadino) e la capacità di promuovere opere artistiche e architettoniche. (ANSA).