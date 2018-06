Enogastronomia: zafferano Valle di Ledro sbarca a Bellagio

(ANSA) - TRENTO, 12 GIU - Lo zafferano della Valle di Ledro conquista la ristorazione italiana di alto livello. A pochi giorni dall'edizione 2018 di Giallo e Zafferano, lo storico evento che riunisce le proposte di alcuni ristoranti della zona, è arrivata la conferma che la preziosissima e rara spezia prodotta a Ledro è stata scelta dallo chef Manuel Ferrari per i piatti dell'esclusivo Ristorante Mistral di Villa Serbelloni a Bellagio ovvero lo storico Resort a cinque stelle del lago di Como apprezzato dalla migliore clientela internazionale.

Ferrari negli scorsi mesi aveva visitato l'azienda agricola, specializzata nella produzione di zafferano, di erbe aromatiche e di prodotti di trasformazione ricavati dai gioielli dei ricchi giacimenti golosi a km zero, rimanendo stupito per la qualità del prodotto. (ANSA).