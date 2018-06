Brennero:Toninelli,inaccettabili blocchi

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Non sono accettabili blocchi unilaterali del traffico che danneggiano sia l'ambiente sul versante italiano sia i fatturati delle imprese nostrane". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulle misure prese dall'Austria per il Brennero precisando che "l'Italia è in primissima linea dal punto di vista dello sforzo economico, in ottica multimodale di trasferimento progressivo del traffico dalla gomma al ferro. E ci aspettiamo che il governo austriaco riconosca questo impegno".