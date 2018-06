Brennero, Tirolo non firma documento

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Il Tirolo austriaco ha abbandonato il vertice internazionale sul traffico pesante al Brennero senza aver firmato il documento finale. "Abbiamo già varato in passato tre dichiarazioni di intenti, ed è arrivato il momento di intraprendere provvedimenti concreti", ha detto il governatore del Tirolo Günther Platter lasciando il vertice.

Platter ha spiegato ai cronisti che esiste una boccia per un documento aggiuntivo che sarà valutato dalle parti nelle prossime settimane e che potrebbe essere poi varato durante il prossimo vertice in autunno.

Il governatore trentino Ugo Rossi si è detto soddisfatto per le garanzie arrivate dal nuovo governo a favore dell'alta velocità e l'alta capacità sulla linea ferroviaria del Brennero, ovvero le tratte di accesso per il tunnel del Brennero. Rossi ha precisato che la nota aggiuntiva del Tirolo "contiene punti condivisibili, ma non può essere firmata senza il memorandum".