Vienna studia Tagesmutter e giovani in forma

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Un confronto sulle politiche della famiglia e quelle giovanili in Austria e in Alto Adige è stato al centro di un incontro della neo ministra austriaca per la famiglia Juliane Bogner-Strauss con il governatore Arno Kompatscher e l'assessora Waltraud Deeg a Bolzano.

Con grande interesse Vienna studia infatti i servizi per la prima infanzia in Alto Adige, soprattutto il modello Tagesmutter. Come ha spiegato la ministra, l'Austria sta registrando un boom economico con molte opportunità di lavoro per le donne. Per questo vanno aumentati i servizi per bambini fino a 3 anni che attualmente hanno solo una copertura del 28%, ha spiegato Bogner-Strauss.

L'Alto Adige - ha aggiunto - è anche un modello per quanto riguarda i giovani che risultano particolarmente in forma e attivi, mentre l'Austria lamenta un tasso piuttosto alto di ragazzi in sovrappeso che non fanno attività fisica. Kompatscher ha sottolineato l'importanza di questi incontri per mettere appunto strategie comuni.