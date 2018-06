Università Trento: 3.520 laureati nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - I laureati nel 2017 dell'Università di Trento coinvolti nel 20/o Rapporto di Alma Laurea sul profilo dei laureati sono 3.520. Si tratta di 1.923 di primo livello, 1.227 magistrali biennali e 364 a ciclo unico; i restanti sono laureati dei corsi pre-riforma.

L'analisi delle performance formative dei laureati di primo livello e dei laureati magistrali biennali riferisce che la quota di laureati di cittadinanza estera è complessivamente pari al 6,7%: il 3,2% tra i triennali e il 14,0% tra i magistrali biennali. Il 55,9% dei laureati proviene da fuori regione; in particolare è il 54,7% tra i triennali e il 52,7% tra i magistrali biennali.

È in possesso di un diploma di tipo liceale (classico, scientifico e linguistico) il 63,0% dei laureati: è il 60,8% per il primo livello e il 60,2% per i magistrali biennali. Possiede un diploma tecnico il 20,8% dei laureati: è il 24,2% per il primo livello e il 18,4% per i magistrali biennali. Residuale la quota dei laureati con diploma professionale. (ANSA).