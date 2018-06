Toninelli non viene a vertice Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Il ministro alle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli non parteciperà domani al vertice transfrontaliero a Bolzano che si occuperà del traffico pesante lungo l'asse del Brennero. Nei giorni scorsi anche il ministro tedesco Andreas Scheuer aveva annunciato la sua assenza dopo il braccio di ferro con Vienna sul contingentamento dei tir in Tirolo.

Toninelli - si apprende dalla Provincia di Bolzano - ha comunque dato la sua disponibilità a firmare il "memorandum of understanding". In serata è stato confermato il vertice Brenner Meeting. Lo si apprende dallo staff del governatore altoatesino Arno Kompatscher.