Si allontana dopo incidente ma poi torna

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - La scorsa notte, poco dopo le ore 4.00, il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è intervenuto per un incidente stradale in via Milano.

Un'autovettura si è finita contro un lampione, capovolgendosi.

Il lampione è caduto su una macchina parcheggiata. All'arrivo delle squadre di soccorso, del conducente non vi erano tracce, per cui sono state avviate le ricerche. Dopo breve tempo l'automobilista si è presentato sul luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce Rossa e la polizia.