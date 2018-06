Mostre: Aron Demetz al Mann di Napoli

(ANSA) - BOLZANO, 11 GIU - Fino al 29 luglio al Museo Archeologico di Napoli (Mann) si possono ammirare le opere dell'artista altoatesino Aron Demetz, uno dei maggiori rappresentanti della scultura italiana. La mostra "Autarchia" ripercorre la ricerca che dal 2004 ad oggi, ha posto l'artista in dialogo con la tradizione classica. Le opere sono presentate con impianto installativo ed offrono al visitatore la lettura contemporanea di Demetz di quei valori simbolo di un'arte senza tempo.

La mostra è stata inaugurata di recente alla presenza dell'artista, del curatore e del direttore del Mann, Paolo Giulierini che ha sottolineato che la mostra di Demetz "nobilita in modo veramente efficace tutto il museo".

Le circa quaranta opere - allestite nelle sale delle collezioni Farnese, nell'atrio e nei giardini - compongono un'esposizione dal carattere antologico. Una decina sono le opere realizzate appositamente in occasione di questa mostra.