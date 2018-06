Incendi: a fuoco capanno di Civettini, "una ragazzata"

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Un capanno per gli attrezzi di campagna, in un appezzamento della moglie del consigliere provinciale trentino Claudio Civettini (Civica), è andato a fuoco ieri sera intorno alle 22 a Borgo Sacco di Rovereto.

Vista l'appartenenza, è nato il sospetto di un gesto politico, come riporta il quotidiano locale 'Trentino', ma è stato lo stesso Civettini a escluderlo. "è stata una ragazzata - ha detto - un gesto sconsiderato di qualche ragazzino con poco cervello. Dispiace perché era un manufatto realizzato trent'anni fa da mio padre, che è venuto a mancare lo scorso anno. Ma è un danno per così dire affettivo".

L'ipotesi è dunque che si sia trattato di una bravata o di un fuoco acceso per festeggiare la fine della scuola da alcuni ragazzi, poi sfuggito dal controllo. (ANSA).