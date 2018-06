Imprese Trentino: Camera commercio, crescita dopo dieci anni

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Per la prima volta dal 2010-2011, la congiuntura economica trentina descrive un sistema produttivo che mostra segnali di vivacità e dinamismo. Il fatturato complessivo realizzato dalle imprese esaminate nell'indagine trimestrale dell'ufficio studi della Camera di commercio di Trento aumenta del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2017, tra gennaio e marzo.

Trasporti (+4,8%), costruzioni (+3,9%) e commercio all'ingrosso (+1,2%) si connotano per una dinamica positiva, ma più contenuta, mentre i servizi alle imprese hanno una variazione quasi nulla (+0,3%). L'occupazione propone una crescita sostenuta (+2,8%) per la prima volta da circa un decennio. Le variazioni più marcate si rilevano nei settori dei trasporti e dei servizi alle imprese, mentre si evidenziano delle contrazioni nei settori dell'estrattivo e, più debolmente, dell'edilizia.