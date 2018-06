Basket: finale gara-4, Trento-Milano 77-74

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - La Dolomiti Energia Trentino ha battuto in casa nella gara 4 di finale playoff del campionato basket Emporio Armani Milano con il punteggio di 77-74. Ora la serie, in parità sul 2-2, si sposta nuovamente a Milano dove mercoledì 13 si giocherà gara-5. I trentini hanno giocato un esaltante ultimo quarto non lasciando scampo a Milano, in vantaggio per gran parte del match.