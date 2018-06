Al via stagione sci d'erba, sei tappe di coppa del mondo

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Parte la stagione dello sci d'erba e l'Italia sarà protagonista con quattro tappe di coppa del mondo.

Sono sei gli appuntamenti (per sedici gare) della coppa del mondo che parte il prossimo week end a Rettenbach, in Austria (16-17 giugno) con gigante e slalom. Poi sarà la volta di Predklasteri, in Repubblica Ceca il 30 giugno e 1 luglio con un altro gigante e uno slalom. Le montagne italiane entrano in scena a Montecampione (Brescia) il 28 e 29 luglio con un gigante e uno slalom, sulla stessa pista si disputeranno i Mondiali juniores dall'1 al 4 agosto con gigante, slalom, supergigante e combinata. San Sicario (Torino) ospiterà invece la tappa successiva (18-19 agosto) con gigante e supergigante, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) sono in programma due slalom sprint il 31 agosto e 2 settembre. Chiudono il programma le finali a Sauris (Udine) dal 13 al 16 settembre con gigante, supergigante, slalom e supercombinata.