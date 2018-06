Nuova caserma dei vigili del fuoco a Mezzana

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - "Diamo per scontato il vostro impegno, le scelte di responsabilità che siete chiamati a fare, la vostra professionalità. Ma il vostro fare è il motore e il Dna dell'autogoverno e dell'Autonomia di questa nostra straordinaria terra". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, inaugurando la nuova caserma dei vigili del fuoco di Mezzana.

"Questo edificio - ha aggiunto - è un investimento per il futuro del vostro corpo e il segno dell'agire di tutte le persone come voi" e all'inaugurazione è intervenuto anche l'assessore provinciale alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss, che ha incoraggiato i pompieri volontari a essere sempre presenti tra i giovani e nelle scuole "per portare una testimonianza del proprio impegno disinteressato e dei valori profondi realmente vissuti, che sono segno tangibile dell'amore per la propria comunità". (ANSA).