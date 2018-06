Basket: Trento, domani come in gara 3 per battere Milano

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - "Per mettere in difficoltà Milano dobbiamo giocare con la stessa intensità messa in campo in gara-3". Così Vincenzo Cavazzana, assistant coach della Dolomiti Energia, in conferenza stampa in vista della gara 4 della serie di finale scudetto, domani a Trento, dopo la vittoria di ieri sera sul parquet di casa, che ha riportato la serie sull'1-2.

"La lotta a rimbalzo - ha proseguito - è sicuramente una delle chiavi di queste sfide, sarà fondamentale riuscire ad avere la meglio e a controllare i ritmi della partita". "Per una partita importante come gara-4 - ha aggiunto Ojars Silins - ci serve più che mai il nostro gioco, il nostro miglior gioco: dobbiamo riprendere subito il discorso interrotto in gara-3, cominciando il match subito intensi e aggressivi. Il pubblico di Trento ci fa sentire bene, ci carica, alimenta le riserve di energia fisica e mentale di cui necessitiamo per il tipo di pallacanestro che esprimiamo". (ANSA).