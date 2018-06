Atletica leggera: Ledroskyrace,vincono Pintarelli e Felderer

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Il trentino Gil Pintarelli (Team Crazy Idea) e l'altoatesina Annelise Felderer (Lauffreunde Sarntal) hanno vinto solitari la terza Ledro SkyRace - Senter dele Greste, gara disegnata in quota nella Valle di Ledro.

L'edizione 2018 passerà agli annali per i record di presenze, quasi 600, e per le rivincite agonistiche: secondi dodici mesi fa, Pintarelli e Felderer sono riusciti a centrare l'impresa che ancora mancava loro tra le competizioni d'alta montagna più quotate in Italia. "Avevo solo un obiettivo: vincere" ha detto alla fine il quasi trentasettenne Pintarelli, trentino della Valsugana, ma trapiantato in Val di Rabbi: ed è stato proprio lui a tagliare per primo il traguardo dopo 1h54'33 di gara, il tempo necessario per affrontare i 19 chilometri con circa 1.600 metri di dislivello positivo della Ledro SkyRace; 2h20'26 invece il tempo staccato dalla Felderer, 38/a assoluta all'arrivo.