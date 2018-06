Verdi: lista guidata da Brigitte Foppa

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - I verdi, in assemblea a Bolzano, hanno presentato i candidati in corsa per le elezioni provinciali in autunno. La lista giudata dalla consigliera provinciale Brigitte Foppa vede la partecipazione del consigliere Riccardo Dello Sbarba, del direttore generale della Provincia di Bolzano Hanspeter Staffler, della consigliera comunale di Brunico Cornelia Brugger e della consigliera comunale di Bolzano Chiara Rabbini. Presenti in lista anche Markus Frei, Tobe Planer e come indipendente il direttore dell'Istituto per la promozione dei lavoratori Afi-Ipl, Stefano Perini. Sono un centinaio gli aderenti al partito che hanno presentato delle proposte di candidatura online. Per Foppa che ha criticato i due partiti populisti al Governo ora bisogna lavorare per più coesione sociale e unire le forze della sinistra. Per Dello Sbarba che nel suo intervento ha sottolineato le sconfitte di Kompatscher e Achammer a partire da quella sull'aeroporto, occorre battersi per democrazia, uguaglianza e conversione ecologica.