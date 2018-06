Incendi: tir riprende fuoco sull'A22

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - Ha ripreso fuoco una seconda volta il camion che questa mattina sull'autostrada del Brennero in direzione nord, fra Bolzano sud e Bolzano nord, era finito in fiamme. Il camionista era riuscito da solo a spegnere l'incendio che si era formato sul rimorchio per un blocco ai freni, ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano per raffreddare il mezzo. In seguito con la telecamera a raggi infrarossi erano stati controllati i numerosi cartoni di vestiti che trasportava. Infine il camion era stato spostato a Bolzano nord.

I vigili del fuoco avevano avvisato il camionista di non spostare il mezzo, ma per raggiungere un'officina meccanica, il camionista si è portato in via Innsbruck, dove il tir ha ripreso fuoco. Sono intervenuti nuovamente i vigili del fuoco e la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni, con ulteriori ripercussioni sul traffico.