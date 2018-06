Incendi: tir prende fuoco sull'A22

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - Questa mattina sull'autostrada del Brennero all'altezza di Bolzano sud un camion con rimorchio che trasporta vestiti ha preso fuoco. Il camionista è riuscito da solo a spegnere l'incendio che si era formato sul rimorchio per un blocco ai freni, ma sono ancora in corso i lavori per scongiurare una ripresa del rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano e la polizia stradale.

Nel frattempo sull'autostrada che in quel tratto è percorribile solo su una carreggiata, si è formata una coda di 6 chilometri. I vigili del fuoco sono al lavoro per spostare il mezzo pesante.