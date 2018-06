In 400 alla Dolomites Saslong Marathon

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - Si è svolta in val Gardena e val di Fassa la prima edizione della "Dolomites Saslong Half Marathon" che ha incoronato vincitori i due altoatesini Alex Oberbacher e Petra Pircher. Si tratta di un giro attorno al Sassolungo di 21 km e 900 metri di dislivello tra le valli Gardena e Fassa, con 400 runners a registrare il sold-out già una settimana prima.

Gli organizzatori dell'ASV Gherdeina Runners per proporre un evento al top avevano infatti fissato il numero massimo a 400 atleti. Alex Oberbacher è fuggito fin dai primi chilometri dopo il via da Monte Pana (Val Gardena), lasciandosi dietro Daniele Felicetti e Georg Piazza, che nella discesa finale ha avuto ragione di Gianmarco Bazzoni, terzo per gran parte della gara ma finito poi 7°. Tra le donne monologo di Petra Pircher, anche lei come Oberbacher sgusciata via dalla morsa delle rivali dal primo chilometro. Nulla hanno potuto Sandra Stuefer ed Edeltraud Thaler, finite alle sue spalle.