Croce bianca,sempre più soci e volontari

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - Sono aumentati ancora i soci sostenitori dell'associazione di aiuto e soccorso Croce bianca.

La presidente dell'associazione Barbara Siri, facendo il bilancio dell'attività del 2017 all'assemblea annuale, ha constatato che i soci ora sono 121.456 e che sono aumentati anche i volontari che ora arrivano a 3.234 un numero, mai registrato precedentemente. I volontari hanno svolto più della metà del lavoro totale dell'associazione, ovvero il 58%. Per la Presidente Barbara Siri un valore inestimabile per la comunità solidale della nostra provincia: "Il fatto che più della metà dei collaboratori ha meno di 30 anni, dimostra il senso di grande responsabilità delle nostre nuove generazioni", ha detto Siri.

La Croce Bianca è intervenuta in 56.460 casi d'emergenza (+5%) per assistere 58.350 pazienti (+4,5%). Ha effettuato 97.480 trasporti infermi (+1%) per 128.100 persone (+1%). A questi dati si aggiungono oltre 3.400 interventi sulle piste da sci.