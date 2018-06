Blue Lakes Festival con Vega, Trent d'Arby e Dolcenera

(ANSA) - TRENTO, 9 GIU - La cantautrice Suzanne Vega, Terence Trent D'Arby (oggi conosciuto con il nome di Sananda Maitreya) e Dolcenera sono i protagonisti di tre concerti in Valsugana e sull'altopiano di Pinè nell'ambito della seconda edizione del Blue Lakes Festival, in programma dal 17 al 26 luglio. I concerti si terranno ai laghi di Levico e Caldonazzo e al lago delle Piazze.

L'iniziativa, promossa da Apt Valsugana e Apt Piné Cembra, è nata per celebrare l'assegnazione della 'bandiera blu d'Europa' ai laghi della Valsugana.

La cornice dei laghi della Valsugana mira a raggiungere, attraverso i concerti, un numero di oltre 10.000 spettatori, affermano gli organizzatori.