Treni regionali a rischio per sciopero

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - Dalle ore 22 di oggi alle ore 6 di domani venerdì 8 giugno i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Secondo l'avviso diffuso dalla società ferroviaria, non sono previste variazioni per i treni di lunga percorrenza. I treni regionali invece potranno subire cancellazioni o variazioni, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori.

L'agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni: www.fsnews.it, www.trenitalia.com e www.rfi.it., uffici informazioni e assistenza clienti, biglietterie, call-center Trenitalia 89.20.21* e Numero verde 800-892021.