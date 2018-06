Tirolo, caduta stile Berlino su Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - "Una caduta di stile" definisce il governatore tirolese Guenther Platter la scelta di Berlino di non partecipare al vertice sul traffico lungo l'asse del Brennero il 12 giugno a Bolzano. "Non ci si comporta così tra vicini", aggiunge. Platter accusa la Germania di non essere interessata realmente ad un trasferimento del traffico pesante su rotaia.

"Noi investiamo miliardi nel Tunnel del Brennero e la Germania continua a discuterne", afferma il governatore che evidenzia che "la situazione lungo l'asse del Brennero è ormai insopportabile per gli abitanti e la natura, visto che solo negli ultimi 17 mesi il numero di tir è cresciuto del 20%".