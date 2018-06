Mega-bando per il trasporto extraurbano

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - E' stato pubblicato ieri sera dall'Agenzia sul Sistema informativo dei contratti pubblici il bando per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico di linea extraurbano con autobus di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. La procedura ristretta prevede quattro Bacini di Traffico Ottimali (Bolzano e dintorni - Oltradige - Bassa Atesina; Val Venosta - Burgraviato; Valle Isarco - Alta Valle Isarco; Val Pusteria) per un importo complessivo di 800 milioni di euro.