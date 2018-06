Kurz, rammarico per assenza Berlino

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha espresso "rammarico" per la scelta di Berlino di non partecipare al Brennero Summit, in programma il 12 giugno a Bolzano. Kurz ha anche ribadito "piena comprensione per la netta linea del governatore tirolese Guenther Platter a difesa della popolazione".

"Austria, Italia e Germania sono chiamate a trovare una soluzione comune per ridurre l'impatto del traffico transalpino", ha proseguito Kurz. Il cancelliere auspica che a breve ci sia un altro vertice trilaterale. Kurz ha, inoltre, annunciato che toccherà il tema del traffico pesante sull'asse del Brennero martedì prossimo durante un incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Il ministro dei trasporti Norbert Hofer a sua volta ha sottolineato che il contingentamento dei tir in Tirolo "non è in contrasto con le direttive europee, come confermato recentemente dalla Commissione europea".