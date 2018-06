Kompatscher auspica ripensamento Berlino

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher si dice "deluso" della decisione di Berlino di disertare il summit trilaterale sul traffico pesante lungo l'asse del Brennero il 12 giugno a Bolzano e auspica un ripensamento del ministro tedesco Andreas Scheuer.

"Il summit - sottolinea Kompatscher - è il luogo migliore per confrontarsi e per trovare infine una soluzione condivisa".

Secondo il presidente della Provincia di Bolzano, "la questione del traffico transalpino è troppo urgente e una soluzione a favore della popolazione e dell'ambiente non può più attendere".

Il vertice di Bolzano per il momento resta confermato, anche se Kompatscher non esclude uno slittamento.