Fracalossi, Conte non riveda riforma credito cooperativo

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - "Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte in merito alle intenzioni del Governo di rivedere il provvedimento di riforma del Credito cooperativo destano preoccupazione. La riforma ha l'obiettivo di rafforzare le banche locali per assicurarne la capacità di sostenere le piccole e medie imprese e le famiglie nei territori". Lo afferma il presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi.

"Il Gruppo Cassa Centrale Banca ha già inviato l'istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo agli organismi di vigilanza europei ed italiani, a valle di un lungo, complesso ed impegnativo percorso progettuale con l'impiego di importanti risorse economiche. In tal senso - prosegue Fracalossi - chiediamo con urgenza un incontro con il presidente del Consiglio affinché possa chiarirci meglio la posizione del Governo, rappresentandogli al contempo i rischi per l'economia locale derivanti da uno slittamento dei tempi della riforma".