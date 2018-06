Federcoop trentina, utile 2017 di 242.000 euro

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - Si è chiuso con un utile di 242.000 euro (+12,7% rispetto all'anno precedente) il bilancio 2017 della Federazione Trentina della Cooperazione che sarà presentato domani in assemblea.

Il patrimonio netto ha raggiunto l'importo di 31,9 milioni.

Le disponibilità liquide sono aumentate del 19,5%, attestandosi sugli 8 milioni. Rispetto al 2016, nel 2017 il costo del personale, pari a 12,2 milioni, risulta diminuito dell'8,8%.

All'interno del conto economico si registra una flessione nel fatturato. Senza considerare i contributi associativi, si è registrata una diminuzione dei ricavi da prestazioni di circa 59 mila euro (-0,8% rispetto al 2016). In sensibile diminuzione (-9,9%) rispetto all'anno precedente anche i costi della produzione, che sono ammontati a 21,3 milioni (23,6 milioni nel 2016). La voce più significativa è rappresentata dal costo per il personale, pari a 12,2 milioni, nel quale figura un accantonamento di 520 mila euro per incentivare l'esodo dei dipendenti.