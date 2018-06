Donna soffocata da cibo, morto neonato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 7 GIU - E' morto all'ospedale S.Chiara di Trento il neonato fatto nascere con un cesareo d'urgenza dopo che la madre si era sentita male sabato scorso per un boccone di cibo andato di traverso.

Il piccolo, nato prematuro, non è sopravvissuto nonostante sia stato sottoposto ad alcuni giorni di cure intensive. La madre si trova ancora nel reparto di rianimazione sempre in condizioni molto gravi.