Aziende truffate con cambio Iban

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - La Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bolzano avvisa la cittadinanza, ed in particolare le aziende, che è tornato d'attualità la frode di truffatori che si rivolgono ad azione, spacciandosi per imprese che hanno fornito loro merci o servizi. Con una mail i truffatori comunicano al beneficiario degli stessi, quindi al debitore, che d'ora innanzi le fatture andranno pagate su un conto diverso rispetto a quello già noto.

In Provincia di Bolzano si sono già registrati alcuni casi ove, titolari di aziende, convinti di pagare la propria merce a chi l'aveva fornita, in realtà hanno versato il relativo importo a dei truffatori subendo in tal modo danni anche nella misura di alcune decine di migliaia di euro. Il consiglio è sempre quello di leggere le mail con attenzione e, nei casi dubbi, prima di procedere, contattare telefonicamente il creditore per verificare l'autenticità della comunicazione.