Samuel e Sofia sono i nomi più in voga

(ANSA) - BOLZANO, 6 GIU - Samuel tra i maschi, Sofia tra le femmine: sono questi, tra i nati nel 2017, i nomi più in voga in Alto Adige. Lo si apprende da uno studio dell'Istituto provinciale di statistica Astat secondo il quale, dall'ultima rilevazione del 2011, il numero dei nomi propri registrati in anagrafe è aumentato da 20.715 a 24.580.

I genitori altoatesini apprezzano in maniera particolare i nomi tradizionali monosillabili e bisillabici, così come i nomi biblici. I cinque nomi più popolari delle ragazze nate nel 2017 sono Sofia, Emma, Anna, Greta e Marie, mentre tra i ragazzi i nomi più gettonati sono Samuel, Felix, Jakob, David ed Elias.

Dato interessante: al crescere dell'ampiezza demografica comunale cresce anche la molteplicità dei nomi, oltre alla percentuale di quelli stranieri. A Bolzano, ad esempio, Mohamed si colloca con 507 frequenze al 14° posto della graduatoria cittadina. In allegato la rilevazione completa dell'Astat.