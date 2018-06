A22, misure straordinarie per l'esodo estivo

(ANSA) - TRENTO, 6 GIU - Per la gestione dell'esodo estivo, Autostrada del Brennero ha programmato una serie di misure gestionali straordinarie.

Si va dalla chiusura di cantieri diurni che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o di sorpasso all'aumento del numero di giornate con divieto di circolazione per mezzi pesanti; dall'incremento del numero di ausiliari della viabilità in servizio, dei presidi con operai e carri adibiti al soccorso meccanico, alla costante presenza in servizio ed in reperibilità di squadre di addetti alla manutenzione. Ci saranno poi la distribuzione di flyer informativi e di bottigliette d'acqua presso o caselli autostradali, il rinnovo delle convenzioni con Croce Bianca, Croce Rossa e Vigili del Fuoco, così da garantire pronta assistenza agli utenti in difficoltà, collaborazione che, per quanto riguarda Croce Bianca, da quest'anno vede l'avvio di un nuovo servizio pilota di motosoccorso attivo nei weekend estivi dalle ore 8 alle ore 20.