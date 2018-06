Trentino, Pil in crescita dell'1,6%

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Nel 2017, in Trentino, il Pil ha registrato una crescita dell'1,6% (+1,5% a livello nazionale).

E' questo il principale dato che emerge dalla stima anticipata dell'Ispat, l'Istituto provinciale di statistica, pubblicata oggi. In crescita in Trentino sia le esportazioni che le importazioni, ed un +1,4% si registra anche nelle costruzioni, uno dei settori più pesantemente colpiti dalla crisi.

Il contributo principale allo sviluppo locale - sottolinea la Provincia - proviene dal consolidamento della crescita dei consumi interni, in particolare della componente turistica e, soprattutto, dall'apporto positivo degli investimenti fissi lordi, favoriti sia dalle misure di politica economica che da condizioni favorevoli sul mercato del credito".