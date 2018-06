Trentino: acquisti di enti pubblici senza gara aggregata

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Le pubbliche amministrazioni trentine d'ora in poi potranno fare acquisti di beni e di servizi senza necessariamente partecipare a grandi gare aggregate assieme ad altri enti pubblici. Lo stabilisce una delibera della Giunta provinciale, giudicata positivamente oggi dalla prima Commissione del Consiglio provinciale, con l'astensione delle minoranze.

Il presidente della Provincia, Ugo Rossi, ha partecipato alla seduta per spiegare che la delibera, pronta per l'adozione, fissa il tetto più alto consentito dalla normativa nazionale ed europea: vale a dire che per valori fino a 221.000 euro Provincia, Comuni e altri enti pubblici potranno appunto rivolgersi direttamente al mercato locale, con gare a inviti di soggetti che risultino iscritti alla piattaforma Mepat. La soglia scende a 40.000 euro solo per l'acquisto di farmaci e di vaccini, mentre può essere sforata se la gara si rivolge a cooperative sociali di tipo B.