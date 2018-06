Svp completa lista candidati provinciali

(ANSA) - BOLZANO, 5 GIU - La Svp si riunisce domenica sulla Plose per definire la lista dei candidati per le provinciali del 21 ottobre. Le circoscrizioni hanno già indicato i loro nomi, l'ultima è stata la Bassa Atesina che ieri ha nominato all'unanimità il consigliere uscente Oswald Schiefer.

Sono invece dieci i nomi sul 'listone' provinciale, con posti garantiti per il governatore Arno Kompatscher e il segretario Philipp Achammer e per la presidente della Commissione pari opportunità Ulrike Oberhammer. Anche il nome di Helmuth Renzler viene dato per certo. Una new entry sarebbe invece il presidente dell'Associazioni degli artigiani Gert Lanz, indicato da Kompatscher, scrive il Dolomiten. Domenica saranno comunque nominati solo otto dei dieci candidati del 'listone'. Gli ultimi due saranno indicati solo in un secondo momento, così il giornale. Al termine della riunione sarà appiccato sulla Plose un fuoco in occasione dei roghi del Sacro Cuore.