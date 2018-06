Rifiuti: nel 2017 raccolte 2.221 tonnellate di Raee

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Nel 2017, in Trentino Alto Adige, secondo la mappatura Ecodom e Cdca, sono state raccolte 2.221 tonnellate di Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pari al 2,1% del totale nazionale, da cui sono stati ricavati 1.347 tonnellate di ferro, 37 tonnellate di alluminio, 42 tonnellate di rame e 211 tonnellate di plastica da reinserire nel ciclo produttivo.

Ecomoda, turismo responsabile e recupero di fibre tessili in chiave sostenibile: sono questi i settori in cui operano le realtà virtuose di economia circolare mappate in Trentino Alto Adige da Ecodom, consorzio italiano per il recupero dei Raee, e Cdca (Centro di documentazione sui conflitti ambientali). Un progetto, partito a dicembre 2017, ha dato vita all'Atlante italiano di economia circolare (www.economiacircolare.com).