Lupo, Bolzano prepara legge per prelievi

(ANSA) - BOLZANO, 5 GIU - Via libera della giunta provinciale di Bolzano al disegno di legge su orsi e lupi. "La Provincia di Bolzano stabilirà i prelievi di singoli esemplari, ma solo a patto che non esista un'altra soluzione e che ciò non pregiudichi il mantenimento della specie. Ogni intervento dovrà essere concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)". Lo ha annunciato il presidente della giunta provinciale di Bolzano Arno Kompatscher.