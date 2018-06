Libri: 'L'infelicità dei cactus e altre (infelici) storie'

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - 'L'infelicità dei cactus e altre (infelici) storie' è una raccolta di dieci racconti scritti da Maja Urukalo Franov, scrittrice esordiente, edito da Writer Editor. L'autrice è una giovane studentessa di 23 anni laureata in lingue e letterature straniere all'università di Trento, che ha sempre fatto della scrittura la sua passione e valvola di sfogo.

Questi racconti, che parlano di vita e morte, di amore e passione, di dolore e perdite, non sono autobiografici, ma rappresentano un suo modo peculiare di approcciarsi ai fatti quotidiani. Così, c'è un ragazzo che ha deciso di suicidarsi e nessuno sembra capire il perché, una giovane donna che ha perduto la felicità e pensa di poterla trovare andando in giro in pigiama e calzini colorati, una madre ingenua durante la seconda guerra mondiale, un attore che si è innamorato della donna sbagliata e molti altri che si susseguono uno dopo l'altro per raccontare la loro storia, anche se banale, una storia che per qualche motivo vale la pena di essere raccontata.